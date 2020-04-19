صحيفة: الصحة المصرية تجرب استخدام "بلازما" المتعافين لعلاج مصابي كورونا

بدأت وزارة الصحة المصرية تجارب مبدئية لاستخدام بلازما المتعافين من كورونا، في علاج المصابين بالفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول مصادر مسؤولة بوزارة الصحة المصرية، إنه يتم الإعداد لاستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد، لعلاج المصابين.

وقالت المصادر، التي لم تسمها الصحيفة: "سحبنا من اثنين من المتعافين وسنقوم بالتجريب المبدئى".

وكشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل الوزارة 78 حالة وفاة بفيروس كورونا بنسبة 34.8 في المئة، آخر أسبوع، بينما سجلت الوزارة 121 حالة وفاة بنسبة 54.0 في المئة.

وأكدت البيانات أن مصر سجلت آخر 1093 حالة مصابة بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19" فى أسبوع وسجلت آخر 1582 حالة فى 10 أيام بنسبة 52.1 في المئة.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين ممن تظهر عليهم أعراض فيروس الكورونا بالتوجه إلى مستشفيات الحميات والصدر للتحليل والكشف، مشيرة إلى أن الكشف المبكر عن المرض له أهمية كبيرة في مكافحته.

ولفتت إلى أنه تم تفعيل خدمة تلقى الاستفسارات والشكاوى من مقدمى الخدمة الطبية المتعلقة بفيروس كورونا على الخط الساخن 105 ورقم "واتسآب" 01204854721، على مدار الساعة على أن يتم التواصل مع مقدم الاستفسار أو الشكوى خلال 24 ساعة للرد عليه.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 2.3 مليون مصاب، بينهم أكثر من 161 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 600 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 740 ألف مصاب وأكثر من 39 ألف حالة وفاة.

تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 195 ألف مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 139 ألف إصابة وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، وسجلت فرنسا 152 ألف إصابة، وألمانيا 144 ألف إصابة، وبريطانية 120 ألف إصابة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.