"مكافحة الفساد" السعودية: المتهمون في "فساد الصحة" لا يمثلون الجهة التي ينتمون إليها

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، الأحد، قضية فساد مالي وإداري لاثنين من قيادات الصحة في الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة أحمد الحسين إنه "تم ضبط جميع المتورطين، واعترفوا بما نسب إليهم".

وأكد على أن ما قام به الموظفون المتهمون لا يمثلون الجهة التي ينتمون إليها.

وأضاف حسب موقع صحيفة "عاجل"، "الهيئة تعمل بجميع كوادرها حول المعلومات، وفي الواقعة الأولى تم التأكد من المعلومات التي وصلتنا، واعترف المتورطون جميعًا بما هو منسوب إليهم، أما الواقعة الثانية فقد تم اكتشافها بعد وصول شكوى من منطقة الرياض".

وتابع "بالنسبة إلى الواقعة الأولى، فقد شملت سوء استغلال إداري ورشوة واستغلال عقود وزارة الصحة، وكل هذه الوقائع مجرمة قانونًا. أما الواقعة الثانية فشملت تزويرًا وتبذيرًا للمال العام، وهما أيضا جريمتان".

وأشار الحسين إلى وجود تعاون على أعلى مستوى بين الوزارات فجميع الوزراء المعنيون يدعمون جهود الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وأشكاله".

وتعيش كافة قطاعات الصحة في المملكة العربية السعودية حالة استنفار بسبب مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان متحدث الصحة قد أعلن، اليوم الأحد، عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، 17% منها لمواطنين و83% لمقيمين.