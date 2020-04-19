مستشار السيسي يحذر من التراخي في التعامل مع أزمة كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لشئون الصحة والوقاية، إنه يجب الالتزام بإجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مشيرا إلى أنه لا يجب التراخي في التعامل مع الأزمة، لأن عدد المصابين يزيد.

وأضاف، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية: "ما زلنا نسير في المنحنى الأفقي، ونتمنى ألا يحدث زيادة رأسية في الأعداد، مضيفا: "الدولة تقوم بما عليها ويجب أن نلتزم بشدة حتى نحمي أنفسنا".

وقال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "الدولة تتابع كل النتائج التي أمامنا بدقة، وأى خطوة احترازية تتم حسب كل مرحلة"، مضيفا: "الإجراءات المشددة يوم شم النسيم هدفها الحد من التجمعات والتكتلات البشرية، وكل مرحلة يتم التفاعل معها بإجراءات تتوافق مع هذه المرحلة".

وتابع: "في شهر ستحدث إجراءات تتوافق مع تلك الظروف، ولن تكون هناك خيام أو تجمعات".

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن المؤسسات العلمية الطبية والبحثية في مصر، تعمل 24 ساعة حتى تعرف ما هو مناسب من علاجات وما هو متاح وأفضل ما يمكن عمله للمريض والوقاية، إضافة إلى متابعة التطورات العالمية في هذا الشأن.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 2.3 مليون مصاب، بينهم أكثر من 161 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 600 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 740 ألف مصاب وأكثر من 39 ألف حالة وفاة.

تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 195 ألف مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 139 ألف إصابة وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، وسجلت فرنسا 152 ألف إصابة، وألمانيا 144 ألف إصابة، وبريطانية 120 ألف إصابة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.