البرلمان العربي يدعو تركيا لاحترام السيادة الليبية ووقف إرسال الأسلحة والمقاتلين

طالب البرلمان العربي، اليوم، الأحد، من تركيا، احترام السيادة الليبية، ووقف توريد السلاح إليها والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما دعا البرلمان العربي في جلسة افتراضية عقدها اليوم في القاهرة، الأمم المتحدة، إلى "التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا ، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.

وناشد البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار، والالتزام بهدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

في غضون ذلك تتواصل الاشتباكات المسلحة بين قوات حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس، إذ أعلن الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، العقيد طيار محمد قنونو، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر في منطقة أبو قرين جنوبي مصراتة.

وقال قنونو، في بيان صحافي، إن "دفاعاتنا الجوية تُسقط قبل قليل طائرة وينق لونق كانت تقصف أهدافاً مدنية في محيط ابوقرين".

وأوضح أن "الطائرة التي أُسقطت كانت مجهزة بصواريخ موجهة، وأسقطت قبل أن تلوذ بالفرار إلى قواعدها التي انطلقت منها".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، مساء شن غارات جوية استهدفت خلالها آليات وعربات عسكرية مسلحة تابعة لقوات حكومة الوفاق في منطقة بوقرين.

#ليبيا

مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة تشُنّ غاراتٍ جوية استهدفت من خلالها عدداً من الآليات والعربات العسكرية التابعة لمجموعات الحشد المليشياوي وتقوم بتدميرها في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراته .

..#شعبة_الاعلام_الحربي — شعبة الإعلام الحربي (@warinformationd) April 19, 2020

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان صحفي إن "مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة تشن غارات جوية استهدفت من خلالها عدداً من الآليات والعربات العسكرية التابعة لمجموعات الحشد المليشياوي (قوات حكومة الوفاق) وتقوم بتدميرها في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراته".