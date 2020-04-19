مصر... الأوقاف تدرس مقترحا لفتح المساجد في رمضان لصلاة التراويح

كشف أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية، أن الوزارة تدرس مقترحا لفتح المساجد للأئمة فقط في شهر رمضان لإقامة صلاة التراويح دون مصلين.

ويأتي ذلك عقب قرار غلق المساجد الذي اتخذ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح دول العالم.

وقال القاضي في تصريحات تلفزيونية: "الوزارة ترحب بهذا المقترح، لكن لابد من دراسته والأمر لا يأتي عبثا لكن يجب مراعاة الظرف التي تمر بها البلاد".

وتابع "الوزارة ترحب بكل الأراء، وكونوا على ثقة أن وزارة الأوقاف ووزيرها يتمنى ويرجو أن تفتح المساجد اليوم قبل الغد".

وأتم "لكن نعلم جميعا أن هناك ظرفا استثنائيا، وندعو الله أن يرفع الكرب وتعود المساجد إلى ذكر الله".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 2.3 مليون مصاب، بينهم أكثر من 161 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 600 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 740 ألف مصاب وأكثر من 39 ألف حالة وفاة.