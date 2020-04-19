مصر: وقف وسائل النقل العام اعتبارا من الـ 8 مساء اليوم وحتى الثلاثاء

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، اليوم الأحد، أنه تم غلق كافة الطرق بين المحافظات ووقف جميع وسائل النقل العام اعتبارا من الـ 8 مساء اليوم وحتى الثلاثاء المقبل وفقا لإجراءات الدولة الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

وقال سعد فى مداخلة تلفزيونية، إنه "تم توزيع إخطارات للقري السياحية تطالبها بعدم استقبال أو استضافة أى وفود سياحية، مؤكدا أنه لن يسمح لأصحاب الشاليهات بالنزول على الشواطئ غدا".

وأوضح أن "غرامة التحرك فى جماعات يوم شم النسيم 4 آلاف جنيه والحبس".

وأضاف "سيتم نشر قوات أمن على طول الكورنيش لمنع وجود أى تجمعات من البداية ولن يكون غير مسموح لأى أسرة بالسير على الكورنيش أو التواجد بأى حديقة".

وأكد أن "وسائل النقل العام وتشمل القطارات والمترو والأتوبيسات والنقل النهري توقفت عن العمل فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم".

وكشف أنه "لن تعود للعمل إلا يوم الثلاثاء المقبل فى السادسة صباحا، وحتى ذلك الوقت لن يكون هناك أى تواجد لأى وسيلة نقل عام فى أى محافظات الجمهورية".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.