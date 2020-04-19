بعد بيان التحالف... "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع في الحديدة

تتبادل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاتهامات بشأن الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أعلن الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، اعتبارا من منتصف نهار الخميس، 9 أبريل/ نيسان، لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الهدف هو تخفيف معاناة الشعب اليمني لتركيز الجهود على مواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه يأتي قبولا للدعوة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة.

أنصار الله تسقط طائرة استطلاع للتحالف في الحديدة

أكدت جماعة "أنصار الله" مساء الأحد، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

#المسيرة_عاجل | مصدر في مدينة الدريهمي المحاصرة بالحديدة : إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في منطقة الشجن أثناء قيامها بأعمال عدائية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) April 19, 2020

ونشرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" قالت فيها، أن الجماعة "مصدر في مدينة الدريهمي المحاصرة بالحديدة يؤكد إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في منطقة الشجن أثناء قيامها بأعمال عدائية".

اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار

اتهمت جماعة "أنصار الله" التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم، بارتكاب "68 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها تحليق طائرة حربية في أجواء مدينة حيس (جنوب شرقي الحديدة)" وقصف صاروخي ومدفعي.

#المسيرة_عاجل | مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط: 68 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها تحليق طائرة حربية في أجواء مدينة حيس — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) April 19, 2020

وأكدت قناة "المسيرة" الناطقة باسم أنصار الله عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن الخروقات تضمنت "26 خرقا بقصف مدفعي بـ96 قذيفة و40 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة، وقصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية".

من جانبه رد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مؤكدا، أن أن "أنصار الله" (الحوثيين)، انتهكت وقف إطلاق النار 1096 مرة، مشيرا إلى أن الخروقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية.

تحالف دعم الشرعية: 1096 انتهاك حوثي لوقف إطلاق النار في اليمن #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 19, 2020

وبحسب قناة "العربية" السعودية، قال التحالف، إنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، مؤكدا على استمرار التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.