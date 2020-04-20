سوريا تؤكد وقوع زلزال بالقرب من سواحل اللاذقية

أكد المركز الوطني للزلازل في سوريا، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية قرب شاطئ مدينة اللاذقية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، سجل المركز الوطني للزلازل هزة أرضية شدتها 3 درجات على مقياس ريختر بالقرب من مدينة اللازقية السورية.

وأكدت سانا، أن الهزة الأرضية حدثت على عمق 10 كيلومترات وأن مركزها كان على مسافة 33 كيلومترا عن بعيدا شاطئ مدينة اللاذقية.

وأشارت سانا، أن الزلزال وقع في تمام الساعة (1.48 صباحا بالتوقيت المحلي).

يتبع...