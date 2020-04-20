أمانة مكة تحذر من 8 مخالفات تساعد على تفشي فيروس كورونا

دعت أمانة مكة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوز صحي أو بيئي للوقاية من جائحة ‫فيروس كورونا.

‏‏وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، المهندس رائد عبد الله سمرقندي، إن هناك 8 تصنيفات تم إضافتها للحد من تفشي الفيروس، بحسب ما نشرته صحيفة "عاجل".

وحددت أمانة مكة المخالفات التي تساعد على تفشي فيروس كورونا المستجد على النحو التالي...

الباعة المتجولون بالشوارع أو الأسواق المحيطة بك.

زحام بالمنشأة وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين.

مطعم يقدم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام.

عدم توفير المعقمات أو القفازات داخل المحلات.

وصول وجبات التوصيل من دون تغليف حراري.

رصد تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين.

عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين بالأسواق.

مخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل.

وتم تسجيل 1088 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في السعودية، حسب ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم الأحد، ليصل الإجمالي إلى 9362 والوفيات إلى 97 بإعلان 5 حالات جديدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 345 إصابة، ونحو 162 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 605 آلاف.