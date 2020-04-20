أستاذ إحصاء يتوقع ذروة كورونا في السعودية... ويزف بشرى سارة

يتوقع الأستاذ المساعد لعلم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، أن قمة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة ستكون في أواخر أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار.

وبحسب ما نشرته صحيفة "عاجل"، سيبدأ بعد فترة الذروة انخفاض عدد الإصابات داخل المملكة.

وحدد الغامدي قمة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، بتاريخ 26 أبريل أو 3 مايو، مشيرا إلى أن المنحنى السعودي سيهبط قريبا.

وأوضح الغامدي أن الأسبوع الحالي والذي يليه، هو من أهم الأسابيع لكبح جماح انتشار الوباء بمعدلات عالية.

وطالب الغامدي بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالبقاء في المنزل، واتباع الإجراءات الوقائية من أجل سلامة الجميع.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء توزيع نسبة الإصابات بنسبة 83% لغير السعوديين و17% لسعوديين؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9362.