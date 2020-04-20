بشرى سارة من مستشار الرئيس المصري بشأن علاج "كورونا"... فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للصحة والوقاية، اليوم الاثنين، أن "بروتوكول العلاج المستخدم في مصر لعلاج فيروس كورونا من أفضل البروتوكولات المستخدمة للعلاج".

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "دواء "أفيجان" لعلاج فيروس كورونا، مستخدم في اليابان منذ 2014، وبدأت التجارب السريرية عليه بمصر"، متمنيا أن يثبت الدواء نتائج طيبة.

وأوضح مستشار الرئيس المصري للصحة والوقاية، أن "منحنى عدد الإصابات بكورونا في مصر مازال في حدود المتوقع"، منوها بأنه "كلما زادت حالات الإصابة، زادت حالات الوفاة المحتملة".

وشدد المسؤول المصري على ضرورة التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، منوها إلى أن القرارات التي أعلنتها الدولة لمنع التجمعات تستهدف حماية المواطن، والحفاظ على صحته.

وتابع أن "منحنى عدد الإصابات بكورونا في مصر مازال في حدود المتوقع"، مشيرا إلى أن "العلاقة الطردية بين حالات الإصابة والوفيات كلما زادت حالات الإصابة، كلما زادت حالات الوفاة المحتملة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.