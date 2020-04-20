بعد أسابيع من وجودهم... المغرب يسمح للسعودية بإجلاء مواطنيها العالقين

سمحت السلطات المغربية لنظيرتها السعودية بتنظيم رحلة خاصة، أمس الأحد، لإجلاء عدد من المواطنين السعوديين العالقين إثر وقف المملكة كافة الرحلات الدولية في إطار التدابير المتخذة للتصدي لفيروس "كورونا".

وقال موقع "هسبريس" المغربي إن "رحلة الخطوط السعودية انطلقت أمس الأحد على الساعة السادسة مساء، من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، لإجلاء عدد من المواطنين السعوديين العالقين بالمملكة المغربية".

وتزامنا مع حلول شهر رمضان، شرعت العديد من دول الخليج في عملية إعادة مواطنيها العالقين بالخارج؛ وقد أعلنت الكويت عن تنظيم أكبر خطة إجلاء في تاريخ البلاد، انطلاقا من اليوم، قبيل حلول الشهر الفضيل.

كما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات.

وكانت السلطات السعودية أعلنت، أواخر شهر مارس الماضي، البدء في إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لإعادة العالقين من مواطنيها في الخارج، بعد تعليق حركة الطيران إلى بلادهم.