عقيلة السيسي تهنئ المصريين بعيد "شم النسيم"

هنأت انتصار السيسي، عقيلة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بحلول عيد "شم النسيم"، اليوم الاثنين.

وقالت انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "نحتفل اليوم بعيد شم النسيم الذي يرمز بطقوسه الرائعة إلى أسمى المعاني الإنسانية المتمثلة في البهجة والتسامح والتضامن الإنساني، والتي تعكس محبة الشعب المصري للحياة التي ورثها عن أجداده القدماء بحضارتهم العريقة، كل عام وأنتم بخير".

وأعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن إغلاق كافة المتنزهات والحدائق والشواطئ في يوم عيد شم النسيم، الموافق اليوم الاثنين 20 أبريل/نيسان الجاري.

وتابع: "كما سيتم وقف كافة وسائل النقل العام أيضا، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "هناك توجيه لوزارة الداخلية ولجميع المحافظين، لردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة".

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن "أرقام الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ما زالت وفق السيناريوهات المتوقعة".

وأكد أن "الهدف الأول والأخير من كل الإجراءات هو صحة المواطن".

وشدد على أن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في السيطرة على أزمة "كورونا".

كما نشرت الجريدة الرسمية عقوبة من يخالف هذا قرار الغلق العام خلال "شم النسيم" بالحبس وبغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.