قتلى إثر انفجار قنبلة في مدينة المفرق بالأردن

قتل عدد من الأشخاص، اليوم الاثنين، نتيجة وقوع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمان.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "وقع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمان نتيجة قنبلة قديمة، وأشارت المعلومات الأولية بوجود 4 وفيات لأطفال وعدد من الإصابات".

عاجل|| وفيات بانفجار قنبلة قديمة في المفرق(بترا) pic.twitter.com/VSKNLzLq9Y — Jordan News Agency (@Petranews) April 20, 2020

​وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن "طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق حضروا إلى موقع الحادثة وتم إخلاء المتوفين والذي لم يعرف عددهم بعد ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة"، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادثة للوقوف على تفاصيلها.