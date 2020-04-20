كمامات الفلسطينيين بألوان "الكوفية" و"العلم" في القدس

يضفي فنانون فلسطينيون لمسة تقليدية خاصة على كمامات الوجه المستخدمة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ويستخدم عيسى القواسمي وحسام أبو عيشة التطريز بالألوان وكذلك نسيج الكوفية الفلسطينية التي ترمز إلى المقاومة، بلونيها الأبيض والأسود في صنع كمامات فريدة من نوعها.

وقال القواسمي، بحسب "رويترز":جلسنا قرابة شهر في المنزل أنا وحسام، ووجدتها فرصة جديدة لتحويل الطاقة السلبية التي تكونت إلى أشياء مفيدة للجميع".

وأصدرت الحكومة الإسرائيلية، أوامر تطالب المواطنين باستخدام الكمامات في الأماكن العامة في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

ويقول أبو عيشة إن الأقنعة التي ينتجونها هي إعلان في الوقت ذاته يثبت "عروبة وفلسطينية القدس".