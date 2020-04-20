روحاني يؤكد لأمير الكويت أن الأمن الإقليمي يتحقق بالتعاون بين دول المنطقة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي جرى بين الطرفين، أن الأمن الإقليمي سيتحقق من خلال التعاون بين دول المنطقة.

طهران - سبوتنيك. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، أن التعاون والصداقة بين دول المنطقة هو ما يوفر الأمن الإقليمي، وذلك خلال اتصال هاتفي بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكر موقع الرئاسة الإيرانية أن روحاني قال لأمير الكويت: "نأمل أن تنبه هذه الظروف الصعبة بعض الدول لإعادة النظر في أخطائهم، فالأمن الإقليمي ليس سوى تعاونا وصداقة بين دول المنطقة".

وتابع روحاني: "نؤكد على تنمية العلاقات بين البلدين والتعاون لنقل الخبرات إلى الكويت في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وكان روحاني قد صرح الأسبوع الماضي عن "خطط وإجراءات إيران في مواجهة فيروس كورونا والنجاحات التي تحققت في مجال الأبحاث والتحقيقات لإنتاج عدة تشخيص كورونا والمستلزمات اللازمة الأخرى في هذا الصدد لتعزيز قدرات إيران على صعيد المعدات والأجهزة اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية".