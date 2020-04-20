رقم قياسي في معدل إصابات مصر بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة، رغم خروج 89 شخصا من مشافي العزل والحجر الصحي بعد شفائهم.

وقال مستشار وزير الصحة والسكان خالد مجاهد بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم": إن "إجمالي المتعافين من الفيروس حتى اليوم ارتفع إلى 821 حالة، كما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها مخبريا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ليصبح 1086 حالة".

وأضاف "أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها مخبريا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، لافتًا إلى "وفاة 11 حالة".

وتابع مجاهد إن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمشافي العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وختم أن "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مشافي العزل، و250 حالة وفاة".

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (الجائحة) عالميا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و414 إصابة، ونحو 165 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 630 ألفا.