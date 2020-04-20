الخارجية الإيرانية: اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لأستانا حول سوريا الأسبوع الجاري

أوضح نائب وزير الخارجية الإيرانية، أن اجتماعا سوف يعقد عبر الإنترنت الأسبوع الجاري بين وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية "أستانا" لبحث الملف السوري.
طهران - سبوتنيك. قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم الإثنين: "تم الأخذ بعين الاعتبار عقد اجتماع عبر الإنترنت بين وزارء خارجية الدول الثلاثة الضامنة لعملية "أستانا" عبر الإنترنت خلال الأسبوع الجاري"، مضيفا "ونظرا لعدم عقد أي اجتماع للدول الضامنة لعملية "أستانا" ولا لقادة الدول الضامنة بسبب انتشار فيروس كورونا وبسبب وقوع أحداث مهمة وسريعة في الملف السوري سعينا إلى عقد الإجتماع بهذه الطريقة لكي نستعرض التغيرات في الملف السوري".
وذكر أصغر خاجي لـ"سبوتنيك" "الاجتماع سوف يعقد خلال الأسبوع الجاري وقد قرر بشكل نهائي وسوف نعلن عن موعده بأقرب وقت ممكن".
وفيما يخص اجتماع قادة الدول الضامنة لعملية "أستانا" حول الأزمة السورية، أوضح كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، أن قمة قادة الدول الضامنة لعملية "أستانا" لم يلغ ولكن أُجل بسبب انتشار فيروس كورونا.
وبين أصغر خاجي: "نظرا لأهمية انعقاد قمة قادة الدول الضامنة لعملية أستانا، نعتقد أنه يجب عقد هذه القمة بأقرب فرصة ممكنة وبصورة رسمية ومباشرة وليس عبر الإنترنت، ولذلك نسعى الآن جاهدين لأن نكون قادرين على الحصول على نتيجة أكثر فعالية بعقد هذه القمة بشكل مباشر ورسمي وبحضور القادة الثلاثة وليس عبر الإنترنت".
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