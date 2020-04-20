المسماري: وحدات الجيش الليبي تتمكن من القضاء على عناصر إرهابية خطيرة في طرابلس

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن وحدات الجيش الليبي تمكنت من القضاء على عناصر إرهابية، وصفها بالخطيرة، في عدة محاور في العاصمة طرابلس خلال العمليات العسكرية.

بنغازي – سبوتنيك . وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "وحدات القوات المسلحة تتمكن من القضاء على عناصر إرهابية خطيرة في محاور طرابلس".

هذا وأكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، أن تركيا تقوم بحشد أفراد ومعدات عسكرية لتنفيذ مهمة الهجوم على مدينة ترهونة.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، أن "الجيش الليبي كشف تحرك تركي لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم".

وفي وقت سابق أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وصول مجموعة من الأسرى الأجانب قبض عليهم من قبل وحدات الجيش الليبي أثناء المعارك في طرابلس ومصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "وصول أسرى عناصر الحشد المليشياوي (قوات حكومة الوفاق) إلى مدينة بنغازي، ومن بينهم مرتزقة يحملون الجنسية السورية"

وأوضح البيان أنه "تم أسرهم في عددٍ من المحاور ومنها محور بوسليم - طرابلس، ومحور بوقرين شرق مدينة مصراته".