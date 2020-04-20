الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط تدمر

تمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدى لصواريخ معادية في محيط تدمر في محافظة حمص وسط سوريا.

أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مضادات الدفاع الجوي السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان بالصواريخ على أحد المواقع العسكرية في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

#عاجل || #سانا ..

مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان #إسرائيلي في سماء #تدمر وتسقط عددا من الصواريخ المعادية — سانا عاجل (@SanaAjel) April 20, 2020

وأكدت مصادر ميدانية أن سلاح الدفاعات الجوية السورية أسقط عددا من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها فيما تستمر المضادات الصاروخية بالتصدي للعدوان.

ونقل المراسل عن مصدر أمني أن صواريخ معادية حاولت استهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف حمص الشرقي وتحديدا على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة تدمر، ويعتقد أن طائرات إسرائيلية أو أمريكية أطلقتها باتجاه الموقع وتم التعامل معها عبر مضادات الدفاع الجوي وتم إسقاط معظمها.

يتبع...