تعليق الاعتكاف ودخول المصلين إلى الحرمين الشريفين خلال رمضان

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في السعودية، في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، تعليق الاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان للعام الجاري.

ففي تغريدة عبر الصفحة الرسمية على "تويتر"، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتابعان أوضاع المسجدين والإجراءات الاحترازية المتبعة فيهما باستمرار.

وشدد السديس على استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة.

السديس : استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة.#رئاسة_شؤون_الحرمين #كن_حلس_بيتك #رمضان #كورونا pic.twitter.com/BWdksgviBF — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 20, 2020

​وبحسب صحيفة "عكاظ" قال السديس إن الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين الشريفين ستستمر بحضور موظفي الرئاسة وعمال التعقيم فقط خلال شهر رمضان، مع اختصار التراويح إلى 10 ركعات.

وأكد الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي، جمعان عسيري، يوم السبت الماضي، إقامة صلاة التراويح في الحرم النبوي خلال شهر رمضان. وأوضح أنها ستقام لكن مع "تعليق حضور المصليين".

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أكدت يوم الجمعة الماضي، استمرار تعليق الصلاة في المساجد حتى شهر رمضان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت السعودية في منتصف مارس/ آذار الماضي، تعليق الصلاة في جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان على خلفية انتشار فيروس كورونا.