مصري مصاب بكورونا يهرب من العزل لحضور عزاء والدته المتوفاة بنفس المرض

لاذ مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في مصر، اليوم الاثنين، بالفرار من مقر العزل الذي يقيم به لحضور عزاء والدته، وهو الأمر الذي أثار حالة من القلق بين جموع الأهالي في منطقته السكنية.

وبحسب صحيفة "النبأ" فإن الواقعة تمت بمنطقة بشير بك غربي محافظة أسوان، التي تقع في أقصى الجنوب المصري، وبطلها شاب يعمل بالتجارة وتأكدت إصابته بالفيروس في وقت سابق، لحضور العزاء.

وتُعد والدته حالة الوفاة الثامنة التي تشهدها المحافظة بالفيروس وتوفيت عصر اليوم. وقالت الصحيفة إن هذا التصرف استدعى تطبيق إجراءات احترازية إضافية من قبل الجهات المختصة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق اليوم، تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة، وخروج 89 شخصا من مشافي العزل والحجر الصحي بعد شفائهم.

وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم، 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مشافي العزل، و250 حالة وفاة.