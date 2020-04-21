الكويت... تعليق العمل بالمؤسسات الحكومية مستمر حتى 28 مايو و16 ساعة حظر في رمضان

أقرت الكويت تمديد تعليق العمل فى مؤسسات الدولة حتى 28 مايو/ أيار، بعد أن ينتهى القرار الذي يعلق العمل حتى 26 أبريل/نيسان الجاري.

كما وافق مجلس الوزراء الكويتي على زيادة عدد ساعات الحظر ليبدأ من الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة صباحا بداية شهر رمضان، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويعود العمل فى المؤسسات الحكومة الكويتية حسب قرار مجلس الوزراء، الذي نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، في 31 مايو.

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وكان حظر التجوال المطبق في الكويت يبدأ من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، ويرى مجلس الوزراء أن هناك ضرورة لتعديل مواعيد حظر التجوال في البلاد "للحد من العادات الاجتماعية المميزة لشهر رمضان ممثلة في التجمعات".

وسجلت الكويت 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفعت الحالات بها إلى 1995، أمس الاثنين، مع تسجيل حالتي وفاة لمقيمين.

وتعافت في الكويت 367 حالة من المصابين بالفيروس الذي أدخل العالم حالة من الإغلاق شبه الكامل.