"أنصار الله": بعض الدول استأنفت بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات

دانت وزارة الخارجية اليمنية في حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله"، ما وصفته "استئناف بعض الدول بيع وتصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، بعد إيقافها بسبب "الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في اليمن".

وعبرت الوزارة، في بيان لها، عن "الأسف لهذه القرارات التي جاءت بحجة مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها تلك الدول جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أظهر زيف دعوات تلك البلدان للسلام ووقف الحرب على اليمن"، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار البيان إلى أن "هذه الخطوة المؤسفة جاءت من جانب دول تربطها باليمن علاقات تاريخية، ولها مواقف متوازنة إزاء العدوان المفروض على اليمن للعام السادس على التوالي"، داعية تلك الدول إلى إعادة النظر في هذه القرارات التي تتعارض مع القيم والأعراف والمواثيق الدولية، والجهود التي تبذل لإحلال السلام باليمن.

كما دعت وزارة الخارجية التابعة لجماعة "أنصار الله" البرلمانات والمنظمات الحقوقية والناشطين في تلك البلدان إلى التحرك والضغط على حكوماتها للعدول عن "استئناف بيع الأسلحة لدول العدوان".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.