البحرين... إنتاج 100 ألف كمامة لتوزيعها على السكان مجانا

في إطار التنمية الاجتماعية في البحرين تعمل 200 أسرة على إنتاج كميات كبيرة من الكمامات اللازمة للمواطنين والمقيمين في البلاد.

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية، إن هناك 200 أسرة متدربة ومنتجة تعمل على إنتاج الكمامات بشكل يومي، لتوزيعها على المواطنين مجانا.

ويأتي إنتاج الكمامات في إطار مبادرة أطلقتها وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية البحرينية، لإنتاج 100 ألف كمامة طبية خلال شهر، وتوزيعها على المواطنين مجانا.

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وتعمل البحرين على الحد من تفشي فيروس كورونا على أراضيها.

وقالت وزيرة العمل، عائشة الزايد، إن الأسر المنتجة ملتزمة بالتباعد الاجتماعي، ووزارة العمل هي من تتكفل بالمواد الخام الخاصة بالإنتاج.

وحتى أمس الاثنين، سجلت البحرين 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي على أراضيها إلى 1127 حالة، منها حالتان في العناية المركزة.