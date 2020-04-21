قرار جديد من البنك المركزي السوداني بشأن التعامل مع الجمهور في وجود "كورونا"

وقرر البنك المركزي إيقاف التعامل مع الجمهور بجميع فروع المصارف في العاصمة الخرطوم، أو الولايات التي يطبق فيها حظر التجوال، حسب وكالة الأنباء السودانية.

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وأكد البنك فى بيان صحفي أن "المصارف ستستمر في صيانة وتغذية الصرافات الآلية وإجراء تسويات الدفع الإلكتروني إلى حين إشعار آخر، وعلى مديري المصارف تحديد الحد الأدنى من العاملين الذين يسيرون العمل مع أخذ احتياطات السلامة والوقاية الصحية".

وسجلت الصحة السودانية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم أمس الاثنين، وذلك فى ولاية الخرطوم، مما يرفع العدد الإجمالى إلى 107 حالة، و12 حالة وفاة.