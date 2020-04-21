وفاة عبد الرحيم الكيب أول رئيس حكومة ليبية بعد القذافي

توفي رئيس الوزراء الليبي الأسبق عبد الرحيم الكيب، عن عمر يناهز 70 سنة، إثر نوبة قلبية اليوم الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن الكيب توفي إثر نوبة قلبية، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 سنة.

وحسب بوابة الوسط الليبية، فقد تولى الكيب منصب أول رئيس لحكومة ليبية، عقب سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في فبراير/شباط 2011.

- وفاة عبد الرحيم الكيب اليوم صباحاً في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة تعرضه لسكتة قلبية

الله يرحمه 💔 pic.twitter.com/DOpAdnnUXg — tweet libya - تويت ليبيا (@tweet_libya_off) April 21, 2020

وكان الكيب يعمل أستاذا بكلية الهندسة، جامعة طرابلس، وعمل في جامعات عربية وأمريكية أخرى.

وعبد الرحمن الكيب معارض ليبي ترك البلاد في 1976، وقضى سنوات من عمره في ولاية ألباما الأمريكية.

وحصل على 26 صوتا من أصل 51 حين تولى الحكومة بمقر المجلس الوطني الانتقالي.