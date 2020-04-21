تفجير يستهدف الحشد الشعبي ويسفر عن ضحايا شمالي العراق

وقع قتيلان وجريحان، من قوات الحشد الشعبي العراقي، اليوم الثلاثاء 21 أبريل/نيسان، إثر تفجير استهدف سيارة تقلهم، جنوبي مركز محافظة نينوى، شمالي العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن عبوة ناسفة انفجرت على سيارة تابعة للفوج 36 بالحشد الشعبي في منطقة "اللزاكه" جنوبي مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي البلاد.

وأضافت الخلية أن الانفجار وقع ضمن قاطع الفرقة 14 وقد أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين، وجرح اثنين آخرين.

وشهد العراق، مؤخرا، اعتداءات إرهابية تراوحت ما بين التفجيرات إثر العبوات الناسفة، وإطلاق النار المباشر، مستهدفة المدنيين، والقوات الأمنية، لاسيما في محافظتي نينوى، وديالى.

وقتل عنصران من قوة حماية سنجار الإيزيدية، شمالي العراق، بانفجار منزل مفخخ، غرب الموصل، مركز نينوى، الثلاثاء الماضي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، الثلاثاء 14 إبريل الجاري، "مقتل عنصرين من قوة حماية سنجار، وإصابة ثلاثة آخرين"، بانفجار دار مفخخة في "قرية عزيز بناحية القحطانية جنوبي جبل سنجار ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى".

وأضافت: "أصيب أحد رعاة الأغنام في "منطقة المنايف بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر داعش الإرهابية".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".