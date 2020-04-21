هجوم إرهابي يستهدف نقطة أمنية شرقي العراق

شن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الثلاثاء 21 نيسان/إبريل، هجوما على نقطة أمنية في محافظة ديالى، شرقي العراق، ما أسفر عن إصابة منتسب من القوات العراقية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإصابة منتسب من فوج طوارئ ديالى الرابع، بإطلاق نار مباشر من قبل عصابات "داعش"، الإرهابية استهدف خلاله إحدى النقاط التابعة للفوج في منطقة الكاطون بقضاء بعقوبة، مركز ديالى، شرقي البلاد.

وشهدت ديالى الواقعة في شرق العراق، السبت الماضي 18 أبريل/نيسان الجاري، انفجار عبوة ناسفة، في "قرية خرنابات بناحية العبارة في محافظة ديالى، شرقي البلاد، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني.

وأضافت الخلية أن مدنيين اثنين جرحا إثر انفجار عبوة ناسفة على دراجة نارية في قرية منهل بناحية كنعان التابعة لقضاء بعقوبة، مركز محافظة ديالى، شمالي العاصمة بغداد.

وجرح مقاتلان اثنان من القوات الأمنية، السبت الماضي، بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية استهدف خلاله نقطة تابعة للفرقة الخامسة في منطقة الزهاوي بقضاء بعقوبة أيضا.

وأيضا أصيب اثنان من الضباط، وجرح أربعة مقاتلين بانفجار منزل مفخخ بالعبوات، السبت 18 أبريل، خلال عملية تفتيش في منطقة الخيلانية، والتي نفذتها قوة ضمن قيادة عمليات ديالى.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".