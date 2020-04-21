لفتة إنسانية من الإمارات... ماذا فعلت مع طفلة ألمانية فرقتها كورونا عن والديها

نشرت وكالة الأنباء الإماراتية تقريرا تطرقت فيه إلى لفتة إنسانية تعاونت فيها الحكومة الإماراتية مع نظيرتها الألمانية.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن السلطات الإماراتية أعادت الطفلة الألمانية جوديفا إلى أحضان والديها في أبو ظبي، رغم التدابير الخاصة بكورونا.

وكانت الطفلة الألمانية قد غابت عن أحضان والديها، بعدما سافرت إلى بلادها مع جدها وجدتها وعدد من أفراد عائلتها، ولكن الإجراءات المتسارعة الخاصة بانتشار كورونا فرقت بين الطفلة ووالديها، وحالت دون عودتها المقررة في 22 مارس/آذار الماضي.

#الإمارات تعيد الطفلة الألمانية "جوديفا " إلى أحضان والديها في #أبوظبي، والتي كانت قد سافرت إلى ألمانيا مع جدها وجدتها وعدد من أفراد عائلتها، إلا أن التطورات السريعة الخاصة بانتشار فيروس كورونا حالت دون عودتها إلى الدولة#وام

للتفاصيل: https://t.co/4M6o2QYedP pic.twitter.com/efJZ3tQAjX — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 21, 2020

​وقالت الوكالة إن الحكومة الإماراتية عقدت ترتيبات خاصة مع السلطات الألمانية للم شمل الطفلة مع والديها.

وأرفقت "وام" تقريرها بمجموعة للصور ومقاطع الفيديو للقاء أم جوديفا طفلتها للمرة الأولى.

ونقلت الوكالة عن أم الطفلة، فيكتوريا جيرتكي، قولها: "هذه النهاية السعيدة كانت خاتمة للتجربة الصعبة التي عشناها طوال الفترة الماضية".

وتابعت بقولها: "زملاء ابنتي في الصف الأول الابتدائي، كان يساورهم القلق عليها، وظلوا يعبرون عن تعاطفهم معها في أول يوم دراسي عن بعد، لقد كان يوما مليئا بالمشاعر الإنسانية الفياضة".

وأوضحت بقولها: "زملاؤها الأطفال يسألون عن أحوالها وأخبرتهم أنها وجدت رعاية كبيرة في رحلة عودتها إلى دولة الإمارات وأن عددا كبيرا من الناس بذلوا جهدا كبيرا حت تعود إلى حضن أسرتها".

وقالت جيرتكي: "على الرغم من أنني كنت أشتاق إليها، إلا أنني لم أظهر ذلك عندما كنت أتحدث معها على الهاتف إذ كنت أردد لها دائما أننا نعمل بأقصى جهدنا لتأمين عودتها إلينا وكنت على يقين بأن ذلك سيتحقق عندما وعدنا المسؤولون في دولة الإمارات بإيجاد حل".

ونقلت الوكالة الإماراتية عن إرنست بيتر فيشر، سفير ألمانيا لدى الإمارات عن سعادته بالتئام شمل الطفلة جوديفا مع أسرتها، مشيرا إلى أنها "لفتة إنسانية" رائعة من السلطات الإماراتية.