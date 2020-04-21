الإمارات تقدم مساعدات إلى 24 دولة لمكافحة "كورونا" بينها دولتان عربيتان

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنها قدمت أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى 24 دولة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن "مجموع ما قدمته الإمارات من مساعدات للدول الـ24، بلغ 260 طنا، وقد استفاد منها 260 ألف شخص من العاملين في قطاع الرعايا الطبية".

وعقب تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان، قدمت الإمارات نحو 20 طنا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك أقنعة الوجه والقفازات، إلى الصين.

وأرسلت الإمارات طائرة حملت 5.7 أطنان من الإمدادات الطبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى خمسة خبراء من المنظمة إلى إيران في 3 مارس/آذار، لمساعدة 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية و100 ألف شخص آخر.

كما شملت المساعدات الإماراتية دولا أخرى، بينهم دولتان عربيتان هما موريتانيا والصومال.