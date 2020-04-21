اللبنانيون يتظاهرون بسياراتهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي... فيديو وصور

بيروت - سبوتنيك. واختار ناشطو "الحراك المدني"، وهو إطار شعبي للاحتجاجات التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تنظيم تحركات شعبية ضد السياسات الاقتصادية عبر مسيرات سيّارة، وهو تدبير فرضته إجراءات التباعد الاجتماعي المتبعة في البلاد في إطار مواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19".
ومن ضمن الإجراءات التي التزم بها المتظاهرون، بجانب وضع الكمامات، استخدام السيارات التي تحمل رقماً مزدوجاً، وهي المسموح لها بالتجوّل في الشوارع اليوم الثلاثاء، بناء على قرار سابق صادر عن وزارة الداخلية.
#لبنان_ينتفض #بيروت pic.twitter.com/LxbA6Oeain— لبنان الحلم (@TheLebanonDream) April 21, 2020
وينعقد مجلس النواب في جلسة تشريعية نُقل مكانها من مقر البرلمان في وسط بيروت إلى قصر الأونسكو في العاصمة اللبنانية، وذلك في إطار تدبير خاص فرضه انتشار "كوفيد-19".
#لبنان_ينتفض #بيروت pic.twitter.com/cwUs1unYVb— لبنان الحلم (@TheLebanonDream) April 21, 2020
واتخذ مجلس النواب إجراءات مشددة لتأمين التباعد الاجتماعي بين أعضائه، وهو أمر ما كان ممكناً في حال انعقدت الجلسة في مقره الرسمي بالنظر إلى ضيق المكان مقارنة بقصر الأونسكو، الذي شهد محيطه انتشاراً أمنياً مكثفاً.
بعد تجمع السيارات على #الرينغ #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/oWD9QMpDWW— لبنان الحلم (@TheLebanonDream) April 21, 2020
ويشمل جدول أعمال الجلسة التشريعية البحث في قانون العفو العام، إلى جانب قوانين اقتصادية من بينها رفع السرية المصرفية.
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