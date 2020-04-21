خارجية الوفاق تؤكد توقف مسار التسوية الليبية حاليا

أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الثلاثاء، أن "أزمة فيروس كورونا المستجد وانتشاره بشكل واسع كان لها أثر كبير على التقدم في تسوية الملف الليبي".

طرابلس - سبوتنيك . وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك": "لا شك في أن أزمة كورونا وانتشار الفيروس في عديد من دول العالم أثرت سلبا على كل الخطوات السياسية واللقاءات السياسية في ما يتعلق بالملف الليبي".

وأضاف معلقا أن "أزمة كورونا ليست المشكلة الوحيدة متهما الطرف الآخر بعرقلة التسوية، ولكن لا بد أن نعلم أن هناك تعنت قوات حفتر وضربها عرض الحائط كل الدعوات السابقة لهدنة وقف إطلاق النار بسبب هذا الفيروس وتسجيل بعض الحالات في بلادنا"، معتبرا أنه "وعلى خلفية الوضع الراهن أصبح من العبث وتضييع الوقت الحديث عن مفاوضات أو هدنة".

وعن مصير اللجان الصادرة عن مؤتمر برلين، قال: "في ما يتعلق بالتواصل أو اللجان التي كانت من مخرجات مؤتمر برلين كل ذلك متوقف الآن لا اجتماعات ولا حديث عن تواصل في هذا الخصوص".