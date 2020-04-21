عودة الدوام الرسمي في العراق بنسبة 25 في المئة

قررت لجنة الصحة والسلامة الوطنية في العراق، رفع حظر التجوال جزئيا في شهر رمضان، فيما أشارت إلى أن مناطق محددة سيتم استثناؤها من قرار رفع الحظر.

وجاء في بيان وزارة النقل العراقية "استناداً إلى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة عودة الدوام بنسبة 25 % مع الالتزام التام بإجراءات الصحة والسلامة الوقائية لتلافي خطر الإصابة بالفايروس".

وأعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، عودة الدوام الرسمي لمنتسبي الوزارة وتشكيلاتها بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة القصوى حصراً على أن لا يتجاوز ذلك نسبة 25 % وحسب الحاجة الفعلية للعمل مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة الوقائية.

يأتي ذلك استناداً الى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا في جلستها الخامسة رقم (35) لسنة 2020 حيث تقرر رفع حظر التجوال جزئيا من الساعة السادسة صباحا إلى السابعة مساءً لغاية يوم الجمعة 22/مايو/2020.

ووجه وزير النقل المدراء العامين في مقر الوزارة وتشكيلاتها بتحديد الحاجة القصوى من الموظفين على أن لا يتجاوز عددهم نسبة الـ25 % لتسير أعمال الوزارة ودوائرها.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام باجراءات السلامة والوقاية واستخدام الكمامات والقفازات الطبية والتحدث عن بعد واتخاذ مسافة صحية كافية بين الموظفين لتلافي الوقوع بالعدوى والإصابة بكورونا والاستمرار باجراء عمليات تعقيم وتعفير لكافة أبنية وأقسام الوزارة وتشكيلاتها حفاظاً على السلامة العامة مع التأكيد على عدم حدوث تجمعات في الكراجات والأماكن التابعة للتشكيلات.

وشدد وزير النقل على الفئات التي لاتكون هناك حاجة فعلية لها في الحضور للدوام الرسمي مع الاستمرار بتطبيق كافة مقررات خلية الأزمة ضمن عمل الوزارة وإرشادات الصحة وتعليماتها والاقتصار على مغادرة المنزل في الحالات الضرورية لتجاوز هذه الأزمة والقضاء على الفيروس بأسرع وقت ممكن.

أوصت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، باستمرار حظر التجول في العراق للخروج من دائرة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".