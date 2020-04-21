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    المنطقة الخضراء في بغداد

    الجيش العراقي يصدر توضيحا بشأن فتح المنطقة الخضراء ببغداد أمام المواطنين

    © AP Photo / Hadi Mizban
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    أصدر الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن فتح المنطقة الخضراء ببغداد أمام المواطنين.

    وقال السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الركن محمد حميد البياتي، اليوم، في تصريح لـ "السومرية نيوز"، إن "فتح المنطقة الخضراء حاليا هو من الجسر المعلق نحو منطقة العلاوي ذهابا وإيابا فقط".

    وأضاف: "هذا الطريق يبقى مفتوحا من الساعة الـ10 صباحا ولغاية الـ7 مساء".

    وفي وقت سابق اليوم، قررت لجنة الصحة والسلامة الوطنية في العراق، رفع حظر التجوال جزئيا في شهر رمضان، فيما أشارت إلى أن مناطق محددة سيتم استثناؤها من قرار رفع الحظر.

    وجاء في بيان وزارة النقل العراقية: "استناداً إلى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة عودة الدوام بنسبة  25 % مع الالتزام التام بإجراءات الصحة والسلامة الوقائية لتلافي خطر الإصابة بالفايروس".

    العراق والنفط
    © Sputnik . Ahmed Abbas Juda
    عودة الدوام الرسمي في العراق بنسبة 25 في المئة
    وأعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، عودة الدوام الرسمي لمنتسبي الوزارة وتشكيلاتها بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة القصوى حصراً على أن لا يتجاوز ذلك نسبة  25 % وحسب الحاجة الفعلية للعمل مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة الوقائية.

    يأتي ذلك استناداً الى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا في جلستها الخامسة رقم (35) لسنة 2020، حيث تقرر رفع حظر التجوال جزئيا من الساعة السادسة صباحا إلى السابعة مساءً لغاية يوم الجمعة 22/مايو/2020.

    ووجه وزير النقل المدراء العامين في مقر الوزارة وتشكيلاتها بتحديد الحاجة القصوى من الموظفين على أن لا يتجاوز عددهم نسبة الـ25 % لتسير أعمال الوزارة ودوائرها.

    وأكد الوزير ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية واستخدام الكمامات والقفازات الطبية والتحدث عن بعد واتخاذ مسافة صحية كافية بين الموظفين لتلافي الوقوع بالعدوى والإصابة بكورونا والاستمرار بإجراء عمليات تعقيم وتعفير لكافة أبنية وأقسام الوزارة وتشكيلاتها، حفاظاً على السلامة العامة مع التأكيد على عدم حدوث تجمعات في الكراجات والأماكن التابعة للتشكيلات.

    وشدد وزير النقل على الفئات التي لا تكون هناك حاجة فعلية لها في الحضور للدوام الرسمي مع الاستمرار بتطبيق كافة مقررات خلية الأزمة ضمن عمل الوزارة وإرشادات الصحة وتعليماتها والاقتصار على مغادرة المنزل في الحالات الضرورية لتجاوز هذه الأزمة والقضاء على الفيروس بأسرع وقت ممكن.

    وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت، يوم الجمعة الماضي، باستمرار حظر التجول في العراق للخروج من دائرة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

    انظر أيضا:

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    أخبار العالم العربي, الجيش العراقي, المنطقة الخضراء, بغداد, العراق
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