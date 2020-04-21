السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الخميس المقبل

دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الخميس المقبل، الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت المحكمة العليا في بيان لها اليوم، إنه "لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء الـ 29 من شهر رجب 1441هـ رغم ترائيه".

#عاجل #المحكمة_العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر #رمضان المبارك مساء يوم الخميس 30 شعبان 1441هـ حسب تقويم أم القرى. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 21, 2020

وأضاف البيان "وبناء عليه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للـ 30 من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، الـ 29 من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه".

وتابع البيان "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

ووفقا للبيان "دعت المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، عبد الرحمن السديس، خطة شهر رمضان، اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن السديس إن الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع تفشي فيروس كورونا مستمرة.

ويستمر أيضا تعليق حضور الزوار والمصلين للمسجد النبوي، مع فحص الجنائز بشكل كامل حين دخولها، وكذلك جميع العاملين.

وفى اللقاء الإعلامى الافتراضي الذي عقده السديس، أكد أن صلاة التراويح والقيام ستكون في المسجد النبوي خلال شهر رمضان 5 تسليمات بدلا من 10.

وتابع السديس: "سيكون الورد اليومي في القراءة في صلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام والمسجد النبوي متزامنا يوميا".

كما تستمر "الدروس العلمية وحلقات القرآن الكريم والسنة النبوية والخدمات التوجيهية والثقافية والتدريبية عن بعد عبر المنصات الإلكترونية"، حسب بيان السديس.