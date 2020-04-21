الجيش المصري يعلن عن عملية كبيرة في سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ قوات حرس الحدود عملية تمشيط واسعة في شمال سيناء دمرت خلالها 10 أنفاق.

وقال المتحدث العسكري المصري، عبر صفحته على "فيسبوك" إن "قوات حرس الحدود تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات حيث تم اكتشاف وتدمير عدد (10) فتحة نفق بشمال سيناء، كما تم ضبط عدد (7) بندقية قناصة و(6) بندقية آلية او(2) رشاش و(300) بندقية خرطوش و(3) مسدس عيار (9) مللى فضلاً عن مايزيد عن ( 300) ألف طلقة مختلفة الأعيرة".

كما تم ضبط (4.5) طن لجوهر الحشيش المخدر و(3.5) مليون قرص من المواد المخدرة و(54) طنا من نبات البانجو و(46) كيلو من مادة الأفيون المخدر .

وتم تنظيم أيضا العديد من الدوريات للقضاء على الزراعات المخدرة والتي تمكنت من اكتشاف وتدمير( 100 ) مزرعة لنبات البانجو المخدر بجنوب سيناء تقدر بمساحة (93) فداناً، و(866) مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة (668) فداناً، و(2434) كيلو جرام من بذور البانجو والحشيش المخدر، كما تم ضبط عدد (9) مصنع حشيش تحتوى على (7) مكبس لخام الحشيش .

كما تم ضبط أربعة عشر هاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و(880) جهازاً تستخدمها العناصر الإجرامية في تتبع خط سير المركبات، وضبط (56) جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن.