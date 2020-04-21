خطة موسعة لنشر كاميرات حرارية وطائرات مسيرة في العراق

أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الثلاثاء، تنفيذ خطة دفاعية واسعة تعتمد على نصب العشرات من الكاميرات الحرارية ونشر الطائرات المسيرة في محافظة صلاح الدين.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري لوكالة الأنباء العراقية: "اللواء 13 الفرقة الرابعة شرطة اتحادية نفذت عملية أمنية واسعة أسفرت عن مقتل إرهابي".

وأضاف الزهيري "وتم تنفيذ ما يقارب خمس طلعات لطيران الجيش أسفرت عن رصد أحد المجاميع وأدت الى قتل وجرح بعض الإرهابيين على الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات ديالى".

وأكمل الزهيري "كما تم الاتفاق مع محافظ صلاح الدين على نصب العشرات من الكاميرات الحرارية ونشر الطائرات المسيرة لسد الثغرات ومنع تسلل الإرهابيين وضبط الحدود الفاصلة في محافظة صلاح الدين".

وأشار الزهيري الى أن قيادة عمليات سامراء نفذت خطة انتشار جديدة بناء على أوامر رئيس أركان الجيش وقيادة العمليات المشتركة من خلال إعادة بعض الوحدات العائدة للوسط والجنوب واستبدالها بأخرى من الجيش والشرطة وأفواج طوارئ شرطة صلاح الدين.

وأتم الزهيري "هذا الأمر يتم الإعداد له من أكثر من عام، وتم إعداده بشكل جيد ونفذ قبل عشرة أيام وبنجاح كبير".