العراق: تفجير جديد يستهدف جنوبي الموصل

قتل مدنيين عراقيين، اليوم الثلاثاء، 21 نيسان/إبريل، إثر تفجير هو الثاني من نوعه تشهده محافظة نينوى، شمالي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإن عبوة ناسفة انفجرت على سيارة مدنية، على الطريق بين قريتي، اللزاكة، جنوبي الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل مدنيين إثنين.

ونوهت الخلية إلى أن الانفجار، وقع ضمن قاطع الفوج 36 بالحشد الشعبي والفوج الثاني في لواء المشاة 50 بالفرقة 14/ قيادة عمليات صلاح الدين.

وفي وقت سابق من اليوم، انفجرت عبوة ناسفة على سيارة تابعة للفوج 36 بالحشد الشعبي في قرية "اللزاكة" ضمن قاطع الفرقة 14، ما أدى إلى مقتل مقاتلين إثنين، وجرح إثنين آخرين.

وشهد العراق، مؤخراً، اعتداءات إرهابية تراوحت ما بين التفجيرات إثر العبوات الناسفة، وإطلاق النار المباشر، مستهدفة المدنيين، والقوات الأمنية، لاسيما في محافظتي نينوى، وديالى.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".