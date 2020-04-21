الرئيس الجزائري يمنع استخدام هذه العبارات

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، توجيهات إلى جميع مسؤولي الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة، بعدم استخدام بعض العبارات، مؤكدا أنه لا مكان في الجزائر الجديدة لتقديس الشخصيات.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس أمر بالكف عن استخدام عبارة "بتوجيهات وبتعليمات من رئيس الجمهورية"، وذلك بحسب ما أعلن يوم الثلاثاء، الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محند أوسعيد بلعيد.

وقال السيد بلعيد، في ندوة صحفية، إن "الذي أمر بسحب لقب الفخامة يوم تنصيبه لم يطلب التقديس والتمجيد إنما طلب من الجميع أن يكونوا سندا قويا له، حينما قال في مراسم تأدية القسم. ساعدوني وشجعوني إذا أصبت وقوموني وصوبوني إذا جانبت الصواب لا مكان في الجزائر الجديدة لعبادة الشخصية ذلك أمر ولى إلى غير رجعة".

كما أشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر، أمس، توجيها إلى جميع مسؤولي الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة بالكف عن استخدام عبارة "بتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية وما شابه ذلك"، مشيرا إلى أنه كان قد أمر يوم انتخابه بسحب عبارة "الفخامة".