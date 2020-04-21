النصب باسم كورونا... السعودية تطيح بشخصين استغلا تفشي الفيروس

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، عن الإطاحة بمقيمين من الجنسية الباكستانية في قضيتين منفصلتين.

وبحسب ما نشرته وكالة "واس"، كلا المقيمين في العقد الرابع من العمر، وانتحلا صفة "ممارس صحي".

وادعى الثنائي قدرتهما على توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

شرطة الرياض تطيح بمقيمين امتهنا صفة "ممارس صحي" وادعيا توفير لقاح فايروس كورونا.https://t.co/7k40xZocF4#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 21, 2020

وقال المتحدث: "ضبطت بحوزتهما مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية بعضها منتهية الصلاحية".

وأتم "تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة".