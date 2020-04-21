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    الشرطة العراقية

    قناص وتفجيرات... ارتفاع حصيلة العنف شرقي العراق

    © AFP 2020 / SABAH ARAR
    العالم العربي
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    قتل منتسب في الشرطة العراقية، وأصيب مقاتلان، اليوم الثلاثاء، 21 نيسان/إبريل، في هجومين منفصلين أحدهما انفجار، والثاني نفذه قناص، بمحافظة ديالى التي تشهد ارتفاعا بوتيرة العنف، شرقي العراق.

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    © Photo / World Press Photo/Ivor Prickett
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    وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان نقلته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، إصابة مقاتلين إثنين، بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة على قوة تابعة لفرقة المشاة الخامسة في قرية أم الحنطة بناحية الإصلاح التابعة لمحافظة ديالى، شرقي البلاد.

    وأفادت الخلية، بمقتل أحد عناصر الشرطة، بإطلاق نار مباشر بواسطة سلاح قناص، استهدف إحدى نقاط فوج طوارئ ديالى الرابع خلف جامعة المحافظة بقضاء بعقوبة.

    وفي وقت سابق من اليوم، شن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي هجوما على نقطة أمنية في محافظة ديالى، شرقي العراق، ما أسفر عن إصابة منتسب من القوات العراقية.

    وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلتنا، صباحا، إصابة منتسب من فوج طوارئ ديالى الرابع، بإطلاق نار مباشر من قبل عصابات "داعش"، الإرهابية استهدف خلاله أحدى النقاط التابعة للفوج في منطقة الكاطون بقضاء بعقوبة، مركز ديالى، شرقي البلاد.

    وشهدت ديالى الواقعة في شرق العراق، السبت الماضي، 18 أبريل/ نيسان الجاري، انفجار عبوة ناسفة، في "قرية خرنابات بناحية العبارة في محافظة ديالى، شرقي البلاد، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني.

    وأضافت الخلية، أن مدنيين اثنين، جرحا إثر انفجار عبوة ناسفة على دراجة نارية في قرية منهل بناحية كنعان التابعة لقضاء بعقوبة، مركز محافظة ديالى، شمالي العاصمة بغداد.

    وجرح مقاتلان، من القوات الأمنية، السبت الماضي، بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية استهدف خلاله نقطة تابعة للفرقة الخامسة في منطقة الزهاوي بقضاء بعقوبة أيضا.

    وأيضا أصيب اثنان من الضباط، وجرح أربعة مقاتلين بانفجار منزل مفخخ بالعبوات، السبت 18 أبريل، خلال عملية تفتيش في منطقة الخيلانية، والتي نفذتها قوة ضمن قيادة عمليات ديالى.

    وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

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    الكلمات الدلالية:
    العراق
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