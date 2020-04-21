أستاذ علوم سياسية: الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد تفجر الوضع مع الفلسطينيين

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عبد المجيد سويلم، إن الرابح من الاتفاق الموقع لتشكيل حكومة وحدة وطنية هو اليمين الإسرائيلي.

واضاف أن الحكومة الجديدة وضعت قضية ضم مستوطنات الضفة الغربية في ثنايا الاتفاق، حيث سيتم إقرار ما يتم التخطيط لضمه في الكنيست والمباشرة في إجراءات الضم والسير في خطوات تنفيذية بعد أن تكون الإدارة الأمريكية، بالتوافق مع الإسرائيليين، قد وصلوا إلى الخطط والخرائط المطلوبة.

وتابع، في تصريحات لراديو " سبوتنيك "، أن الوضع بهذا المعنى سيكون قابلا للتفجير وأن الموقف الفلسطيني سيصدم الإسرائيليين وربما العالم كله ردا على مثل هذه المؤامرات.

وأوضح سويلم أن الحكومة الجديدة قد لا تصمد، فإسرائيل تواجه أزمة كبيرة في قضية كورونا، معربا عن اعتقاده أنه خلال شهرين أو ثلاثة أشهر ستكون إسرائيل قد وضعت نفسها في مكان جديد وسيرفض العالم كل خطواتها.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن بيني غانتس بهذا الاتفاق أقدم على انتحار سياسي حيث اختار أن يكون رئيس الوزراء بالتناوب ظنا منه أن نتنياهو سيضعف وهذا غير صحيح لأن نتنياهو الأقوى والأقدرعلى التلاعب.

ولفت إلى أن غانتس قد خان ناخبيه وحزبه وأن تسلله إلى وكر اليمين قد يفيده مؤقتا لكنه قد ينهي حياته السياسية فيما بعد .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وقع اتفاقا مع بيني غانتس لتشكيل حكومة طوارئ وطنية مما ينهي أزمة سياسية غير مسبوقة في إسرائيل ويجنبها جولة انتخابية رابعة.

ويقضي الاتفاق بين نتنياهو وغانتس بتولي الأول رئاسة الحكومة حتى أكتوبر 2021 وبعدها يتولى غانتس الحكومة.