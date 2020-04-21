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    البرلمان اللبناني

    جلسات تشريعية للبرلمان اللبناني لإقرار رزمة من المشاريع والقوانين

    © Sputnik . Zahra Al-Amir
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    عقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية، في قصر الأونيسكو اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لدرس وإقرار مجموعة من المشاريع والقوانين المدرجة على جدول الأعمال.

    احتجاجات مناهضة للحكومة اللبنانية في بيروت، لبنان 11 فبراير 2020
    © AP Photo / Hussein Malla
    اللبنانيون يتظاهرون بسياراتهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي... فيديو وصور
    وعلى جدول أعمال الجلسة مشروع اقتراح قانون العفو العام الذي انقسمت الآراء السياسية حوله، إذ يتوافق عليه كل من كتلة "المستقبل" وكتلة "التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة" فيما يعارضه بشدة تكتل "لبنان القوي".

    ولفت الوزير السابق النائب حسين الحاج حسن، في حديث تلفزيوني، إلى أن "حزب الله" يؤيد قانون عفو عام يستثني الجرائم التي تمس بأمن الدولة والجرائم المتعلقة بالمال العام.

    وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون المتعلّق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان.

    كذلك أقر مشروع قانون تنظيم ممارسة الكايروبراكتيك في لبنان ومشروع قانون الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الهبات المقدمة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.

    وأشار الرئيس نبيه بري في خلال مداخلة له فى الجلسة إلى أن "من يتهمون المجلس النيابي بالتقصير وعدم القيام بدوره، المجلس النيابي يقوم بواجباته وأكثر. والكل يعلم منذ متى كانت هذه الجلسة مقررة وكيف تعطلت وأن هيئة مكتب المجلس وضعت كل المشاريع والاقتراحات على جدول أعمالها وللأسف أن هناك بعض الزملاء يصدقون ما يقال عن دور المجلس". لافتاً إلى أن المجلس يقوم بدوره وأكثر تشريعيا ورقابياً.

    وطالب نوّاب الوطني الحر والكتائب بالإضافة إلى عدد من النواب سحب البند المتعلّق بتلقي قرض بقيمة أربعة ملايين دولار لمساعدة النازحين السوريين وتمّ سحبه.

    النائب ​ميشال ضاهر ​قال إنه "رغم سوداوية المشهد الصحّي والاقتصادي، أبشّر كل أهالي ​البقاع​ بإقرار قانون إنشاء نفق ​بيروت​ البقاع في ​المجلس النيابي​ اليوم الذي كان من النقاط الأساسية في برنامجي الانتخابي وقد وعدت بالعمل جاهداً للوصول إليه وها قد وصلنا رغم تشكيك الذين اعتبروني حالماً حينها".

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    الكلمات الدلالية:
    البرلمان اللبناني, نبيه بري
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