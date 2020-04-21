روسيا وتركيا تسيران الدورية المشتركة الخامسة على طريق "إم 4" في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة وموسكو بدأتا تسيير الدورية المشتركة الخامسة على الطريق الدولي حلب-اللاذقية "إم 4" في ريف إدلب بشمال غرب سوريا.

أنطاكيا– سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء " روسيا وتركيا تسيران الدورية المشتركة الخامسة على طريق (إم 4).

يذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. في نهاية عام 2017، تم الإعلان عن الانتصار على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في سوريا والعراق.

وما زالت عمليات مكافحة المسلحين المتشددين مستمرة في عدد من مناطق البلاد. وفي الوقت الحالي، يعتبر تحقيق التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين أمورا ذات الأولوية الأولى.

هذا وتبادل الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول سوريا بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات في إدلب.

وقال بيان للكرملين، اليوم الثلاثاء إن "الرئيسين أكدا ضرورة الامتثال غير المشروط لمبادئ وحدة أراضي سوريا، وضرورة تبادل وجهات النظر حول الملف السوري بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات في إدلب".

وشدد الرئيسان على أهمية استمرار التعاون بين روسيا وتركيا عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية.