الإمارات تمدد فترة سداد ضريبة القيمة المضافة

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية، اليوم الثلاثاء، إنها قررت تمديد فترة سداد ضريبة القيمة المضافة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار إلى الثامن والعشرين من مايو/ أيار.