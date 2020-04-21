مصر... أوبر تقدم رحلات ووجبات مجانية للعاملين في القطاع الطبي

كشفت شركة "أوبر"، اليوم الثلاثاء، عن خطة لتقديم 20 ألف رحلة توصيل ووجبة مجانية للعاملين بالقطاع الطبي، ممن يتصدرون الصفوف الأمامية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع "مصراوي"، قالت الشركة في بيان، إن الخدمات التي ستقدمها عبر وحدتي مشاركة الركوب و"أوبر إيتس"، تأتي في إطار تعاونها مع وزارة الصحة والسكان لتخفيف الأعباء عن كاهل الأطقم الطبية بمستشفيات العزل في القاهرة والإسكندرية. كما أنه جزء من التزامها العالمي لدعم العاملين في القطاع الصحي.

وأوضحت الشركة، أنه ستقدم الرحلات المجانية بحد أقصى 80 جنيهًا للرحلة الواحدة، بهدف مساعدة أفراد الفرق الطبية على الانتقال من وإلى المستشفيات، ودعم تنقلات أسرهم، علاوة على وجبات مجانية بقيمة 100 جنيه للوجبة الواحدة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الاثنين، تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة، إلى جانب خروج 89 شخصا من مشافي العزل والحجر الصحي بعد شفائهم.

وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى أمس، 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مشافي العزل، و250 حالة وفاة.