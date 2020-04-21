بسبب تفشي كورونا… إسرائيل تتخذ خطوة جدية تجاه غزة 

أفادت القناة "السابعة" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ 12 موقعا متنقلا على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ذكرت القناة العبرية أن القواعد العسكرية المتنقلة عبارة عن خيام متنقلة بطول الحدود مع قطاع غزة، مع غرف طعام بمساحات مناسبة، وأقنعة وملابس واقية من فيروس كورونا، في ظل استمرار تواجد الجنود لما يزيد عن 50 يوما متتالية في تلك القواعد العسكرية.

ونقلت القناة العبرية عن لسان المقدم أورين بورتال، ضابط اللوجستيات، أن هذه المواقع العسكرية المتنقلة، تأتي استجابة لتداعيات فيروس كورونا، مؤكدا التزام الجنود الإسرائيليين بالقواعد العامة للصحة، تفاديا لانتقال الفيروس إليهم.