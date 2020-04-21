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    عناصر من الشرطة المصرية

    رفع الحظر عن قرية مصرية بعد 14 يوما من الحجر الصحي… فيديو

    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
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    رفعت السلطات المصرية الحظر، الذي فرضته على قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة، ضمن الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورنا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    ونشرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد عودة الحياة الطبيعية في القرية، التي دخلت حجرا صحيا لمدة 14 يوما، بعدما ظهرت بها 11 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، مشيرة إلى انتهاء فترة الحجر الصحي.

    ويظهر الفيديو قيام رجال الشرطة بجمع المتاريس الحديدية التي تم نصبها، قبل 14 يوما على مداخل القرية، لمنع الدخول والخروج، حتى لا يكون هناك انتشار جديد لفيروس كورونا.

    وقال بعض الأهالي إن حياتهم خلال فترة الحجر الصحي كانت تسير على ما يرام، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي نقص في أي مستلزمات معيشية بعد توفير الدولة كافة الاحتياجات لهم، من مواد غذائية، وعلاجية، بحسب الصحيفة.

    اتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، 2.4 مليون نسمة، بينهم أكثر من 171 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 650 ألف شخص.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 83 ألف إصابة.

    وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 787 ألف مصاب وأكثر من 42 ألف حالة وفاة.

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    رفع الحظر, مصر, فيروس كورونا
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