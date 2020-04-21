بسبب تفشي كورونا... قطر تتخذ قرارا جديدا بشأن المطاعم والمقاهي 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن المطاعم والمقاهي.

ونقلت صحيفة "الشرق" مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أصدرت تعميما بالسماح للمطاعم والمقاهي (كوفي شوب) بالعمل من خلال توصيل الطلبات فقط وفق إجراءات محددة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد–19"، واستكمالا للقرارات والإجراءات القطرية السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعميم الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة القطرية اليوم، يستثني الأكشاك المرخصة كمطاعم ومقاهي الواقعة في المناطق السياحية، والأندية الرياضية، ومدينة لوسيل، واللؤلؤة وغيرها، وتبقى مغلقة حتى إشعار آخر.

ونوه تعميم الوزارة إلى ضرورة التزام أصحاب المطاعم والمقاهي بإجراءات حظر استلام الطلبات من قبل الزبائن وإغلاق أبواب المطاعم والمقاهي (كوفي شوب)، ومنع تواجد الزبائن داخل او خارج المحل.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام الإداريين والعاملين في المطاعم والمقاهي بإجراءات الصحة والسلامة، مشيرة إلى أن مخالفة هذا القرار ستعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها.